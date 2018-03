OL : Larqué détruit totalement le plus grand rêve d’Aulas

Dans : OL, Europa League.

Mauvaise passe pour l’Olympique Lyonnais actuellement, qui n’a eu qu’un seul rayon de soleil depuis sa victoire face au PSG. Il s’agit de la qualification avec la manière contre Villarreal. Pour le reste, c’est la soupe à la grimace, et même si la formation de Bruno Genesio a prouvé qu’elle était capable d’élever son niveau de jeu dans certains gros matchs, les prestations montrées dernièrement n’inspirent pas vraiment les consultants. C’est le cas de Jean-Michel Larqué, qui sait que Jean-Michel Aulas rêve d’apporter une Coupe d’Europe, mais pour qui ce ne sera clairement pas possible cette saison.

« La situation est grave mais pas désespérée. Elle reste grave car l’OL est en train de lâcher un peu partout, et notamment en championnat. Il faudrait qu’il y ait deux clubs qui s’effondrent devant eux pour qu’ils aient une chance. Ils ont baissé pavillon face à Caen en Coupe. Il y a le petit espoir de la Ligue Europa. Mais il est évident quand on voit les performances contre Lille, Saint-Etienne et Caen, qu’on ne peut pas imaginer une seule seconde que cet OL-là puisse gagner la Ligue Europa. Ou alors les autres feraient l’impasse, y compris sur la finale », a ironisé sur RMC l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, pour qui l’OL peut passer l’obstacle du CSKA Moscou, mais risque de chuter face aux gros bras encore en piste dans cette épreuve.