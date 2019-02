OL : Aulas fixe un ultime objectif à Genesio avant de le prolonger !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat avec l’OL à l’issue de la saison, Bruno Genesio ne sait toujours pas s’il sera le coach des Gones la saison prochaine. Et visiblement, Jean-Michel Aulas n’a toujours pas de décision définitive au sujet de l’avenir de son entraîneur. Une chose est sûre selon L’Equipe, le président rhodanien souhaite poursuivre l’aventure avec son coach, dont il a pu apprécier la progression depuis 2015. Mais la grogne des supporters anti-Genesio pourrait avoir raison du coach lyonnais. A moins que ce dernier ne parvienne à hisser l’OL en finale de la Coupe de France…

« C’est un peu plus qu’un quart de finale de Coupe de France que dispute Bruno Genesio, ce soir contre Caen, certainement une partie de son avenir si l’OL trébuchait dans cette compétition, érigée en objectif cette saison. Jean-Michel Aulas s’est donné jusqu’à fin mars pour éclaircir le futur de son entraîneur, dont le contrat expire en juin, et ça passera par un résultat positif face aux Normands (…) Aulas entend la fronde de certains supporters, voire de quelques chroniqueurs télé ou radio, ce qui l’oblige à avancer prudemment. Il lui était difficile d’annoncer la reconduction d’un bail sans énerver les plus extrêmes des anti-Genesio, toujours prompts à enflammer les réseaux sociaux. Pas simple à gérer. Même surpuissant, Aulas n’est pas dupe des équilibres et de la nécessité de travailler dans un environnement positif, dans un cadre maîtrisé. D’après nos informations, le président veut vraiment poursuivre avec un homme dont il a vu la progression depuis ses débuts, en décembre 2015 » explique ce mercredi le quotidien national, informant clairement de l’envie de Jean-Michel Aulas de poursuivre avec Bruno Genesio. Les cartes sont maintenant dans les mains du coach rhodanien…