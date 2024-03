OL ‍: Lacazette sur la touche mais avec le sourire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé avec le plein d’humour et de détermination, Gift Orban avait rapidement annoncé la couleur à son coéquipier Alexandre Lacazette. Mais la recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais s’est vite rendue à l’évidence.

Avant même de faire ses preuves sur le terrain, Gift Orban était déjà la cible de critiques après sa signature à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 21 ans faisait l’objet de commentaires sur son comportement en interne, lui dont le franc-parler et l’humour ont d’abord surpris au sein du vestiaire rhodanien.

« Les gens ne me connaissaient pas, mais c'est moi : je dis ce que je pense, je dis la vérité, a expliqué le Nigérian au journal L’Equipe. Si tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais rien faire par-derrière, je vais venir devant toi et te le dire. Je ne suis pas hypocrite. Je suis franc et je n'ai de problème avec personne ici. J'essaie d'être sympa avec tout le monde, de venir à l'entraînement et de partager ma joie. »

« Il fallait trouver des choses à manger, tous les jours »



Gift Orban confie à @lequipe⁩ avoir souffert de la faim au Nigéria. Sur ce sujet comme sur les autres, il révèle un caractère brut et particulièrement attachant 🇳🇬⚽️🙏🏼 https://t.co/8h2nEFjjdp — hugo (@hugoguillemet) March 14, 2024

Ce qui explique pourquoi Gift Orban a souvent du mal à séduire son entourage dans un premier temps. « Je suis comme ça. Si tu me vois de loin, tu vas te dire que je suis bizarre. Mais si tu t'approches de moi, tu vas voir que je suis simple et respectueux, s’est défendu l’ancien joueur de La Gantoise. J'ai ce truc en moi, il faut juste me connaître. J'ai vécu des choses dans ma vie qui font que je suis comme ça, que je suis entier, que je n'ai plus peur de rien. » Pas même d’annoncer à l’intouchable Alexandre Lacazette qu’il comptait lui chiper sa place.

Derrière Lacazette, Orban se montre patient

« (Rires.) On taquine, il le sait ! On rigole beaucoup et il y a du respect entre nous, a tempéré Gift Orban. Quand je suis rentré dans le vestiaire et que j'ai vu une légende comme Alexandre Lacazette, qui joue à mon poste... C'est une grande légende qui peut me montrer beaucoup de choses pour évoluer dans ma carrière et dans ma vie. Je suis content car il m'a très bien accueilli, comme tout le monde ici. » Il n’empêche que le capitaine n’a pas laissé le champ libre à son nouveau coéquipier.

Le renfort hivernal peine à s’imposer pour ses débuts et s’aperçoit que la tâche s’annonce compliquée. « Quand je suis arrivé ici, je savais qu'il faudrait que je sois patient. Même si je ne suis pas vraiment un attaquant qui patiente (Rires.) Je veux jouer. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que je devais être patient et que mon heure allait venir. Alors même si on me donne dix ou quinze minutes, je vais tout faire pour aider l'équipe », a promis Gift Orban, auteur d’un petit but depuis son arrivée.