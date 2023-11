OL ‍: Lacazette se sent trop fort, il donne sa version

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En difficulté à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette fait l’objet de rumeurs de départ avant le mercato hivernal. Le capitaine des Gones pourrait abandonner les siens au pire des moments. Une hypothèse incompréhensible pour le consultant Nicolas Puydebois, qui tente tout de même de se mettre à la place du joueur.

Alexandre Lacazette n’avait sûrement pas imaginé une telle saison. Sur le plan collectif tout d’abord, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne pouvait pas envisager de lutter pour le maintien en Ligue 1. Et l’on suppose que l’ancien joueur d’Arsenal ne pensait pas non plus perdre les faveurs de son entraîneur Fabio Grosso. Lors du succès à Rennes (0-1), Alexandre Lacazette avait débuté sur le banc, avant de sortir dès la mi-temps face à Lille (défaite 0-2) dimanche. Affecté, l’international tricolore penserait à partir cet hiver. Une hypothèse que Nicolas Puydebois tente de comprendre.

« On sait qu'il a refusé une offre de l'Arabie Saoudite en début de saison, et c'est tout à son honneur, parce qu'il souhaitait performer dans le projet de l'OL, a rappelé le consultant d’Olympique-et-lyonnais. Mais quand on voit la situation dans laquelle on est, et ce qu'il a pu refuser, je peux comprendre qu'il ait envie de se barrer. (...) Aujourd'hui il est moins fringant, il est moins en forme, il est peut-être moins concerné, il a peut-être moins envie de jouer pour cette équipe. »

Lacazette lassé ?

« Je ne parle pas du maillot et de l’institution, a précisé l’ancien gardien des Gones. Il ne se retrouve pas dans cette équipe-là, dans la mentalité, dans la qualité de ses coéquipiers, il n’a pas l’habitude. Il est passé par l’OL à une bonne époque et à Arsenal et tu te retrouves à l’OL avec cet effectif-là et tu peux comprendre qu’à un moment donné, tu te dis : "qu’est-ce que je fous là ?" Ce n’est pas pour le dédouaner et j'ai toujours du mal à comprendre cette manière de faire, mais ça peut expliquer qu’aujourd’hui, il soit moins concerné. » Alexandre Lacazette serait déjà dans le viseur du Los Angeles Galaxy en Major League Soccer.