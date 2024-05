OL ‍: Lacazette reste à Lyon, Benzema est dans le coup

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après sa deuxième partie de saison en boulet de canon, l’OL va devoir négocier au mieux l’intersaison. Le mercato sera crucial et notamment la gestion du cas Alexandre Lacazette, courtisé en Arabie Saoudite.

Avec un entraîneur d’ores et déjà conforté, un directeur sportif en place depuis plusieurs mois et un propriétaire ultra-motivé et disposé à offrir des moyens financiers à ses dirigeants, l’Olympique Lyonnais aborde le mercato estival avec une bonne dose de confiance et d’ambition. Le club rhodanien a arraché sa qualification pour l’Europa League à la surprise générale et a bien l’intention de surfer sur la vague pour améliorer encore davantage l’effectif à la disposition de Pierre Sage lors de ce mercato estival. Plusieurs cas épineux vont devoir être gérés au mieux par le board lyonnais.

Lacazette plus très chaud pour signer en Arabie Saoudite

On pense ici aux cas Lovren, Tolisso ou Lopes. Mais le dossier le plus chaud de l’été sera bien évidemment celui d’Alexandre Lacazette. Le meilleur buteur de l’OL est courtisé en Arabie Saoudite, où plusieurs clubs de Saudi Pro League sont prêts à lui offrir un pont d’or. Le joueur en revanche pourrait être tenté par la perspective de continuer sa carrière dans la capitale des Gaules selon Florent Gautreau. Au micro de l’After Foot sur RMC, le journaliste a notamment indiqué que l’aventure très décevante de Karim Benzema à Al-Ittihad avait considérablement refroidi le capitaine de l’OL dans l’optique de tenter une éventuelle aventure saoudienne.

« Je ne veux pas doucher l’euphorie. Mais le plus difficile commence. Ce que Lyon a fait est un exploit, on l’a suffisamment répété. Pierre Sage a fait un boulot formidable, on a parlé du mercato, etc. Une fois à tête reposée, il faut dire que le 3e budget de Ligue 1 termine 6e. Il faut retenir ça si on a de l’ambition. Le plus dure commence. Pierre Sage va maintenant être attendu pour autre chose qu’une mission commando, on va l’attendre sur le fait de mettre l’OL où il doit être, c’est à dire au minimum dans les cinq premiers. On s’est beaucoup enthousiasmé sur le mercato lyonnais mais il y a aussi eu des balles perdues, on peut prendre l’exemple de Gift Orban. Maintenant, on va juger et voir comment l’OL construit une équipe qui doit être à son niveau. Par exemple, la défense pose question, il y a un dossier sur le latéral gauche. Et puis, qui va rester ? Lacazette a des offres en Arabie Saoudite. Il se dit que le fait de jouer l’Europe, le fait qu’il soit assez casanier et qu’il veuille rester à Lyon et le fait que l’aventure de Benzema en Arabie Saoudite ne vaille pas le coup, tout cela va peut-être le faire rester. Mais le plus dur commence pour Pierre Sage afin de faire de l’OL un club de haut de tableau » a lancé le journaliste dans l’After Foot.

Des propos rassurants pour les supporters ainsi que pour les dirigeants de l’OL puisque tout le monde à Lyon espère pouvoir conserver Alexandre Lacazette une saison de plus. Il faut dire que sans lui, on se demande bien où serait le club rhodanien à cette heure au vu de l’importance du « Général » dans la saison des Gones. Les statistiques parlent d’elles même avec 22 buts et 5 passes décisives.