OL ‍: Lacazette, et soudain la grosse inquiétude

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Chose impensable il y a encore peu de temps, le départ d'Alexandre Lacazette dès cet été prend forme. Le choc face au PSG pourrait être le dernier match sous le maillot lyonnais pour le Général.

En amont du match de ce samedi entre l’OL et le PSG, l’actualité autour du club rhodanien a beaucoup tourné autour de la présence ou non d’Anthony Lopes dans les buts. Ce sera finalement le gardien brésilien Lucas Perri. Il a aussi été question de l’éventuel transfert en fin de saison de Rayan Cherki, qui semble se dessiner avec de nombreux messages ambigus à ce sujet sur les réseaux. Mais ce match de gala, mais aussi de titre possible, face à Paris, pourrait bien être le dernier sous le maillot de l’OL pour Alexandre Lacazette.

Lacazette décidera au mois de juin !

Meilleur buteur du club ces deux dernières années, l’attaquant pur produit estampillé Tola Vologe, a encore une année de contrat. Mais avec son retour tonitruant à l’OL, il a déjà provoqué beaucoup d’intérêts ces derniers temps, repoussant des offres d’Arabie Saoudite l’été dernier. Lors du prochain mercato, la musique pourrait être différente car L’Equipe révèle que, pour la première fois, Lacazette a ouvert la porte à un départ. Des formations de Saudi Pro League encore une fois, mais aussi du championnat américain de la MLS, lui font les yeux doux avec des contrats importants sur le plan salarial, et aussi un changement radical du cadre de vie.

Malgré la naissance récente de son enfant et le fait qu’il soit lui-même un enfant de Lyon, le « Général » a décidé de regarder ces offres, et donc de les considérer. L’OL ne s’opposera à priori pas à un départ rémunérateur d’un joueur majeur mais forcément invendable à l’avenir. Une preuve que tout pourrait se mettre en place dans les prochaines semaines, et que cette rencontre face au PSG représente bien de possibles adieux à l’OL pour Lacazette. Ce que les supporters n’osent pas vraiment croire, alors que l’ancien attaquant d’Arsenal est d’assez loin le joueur le plus déterminant de l’équipe rhodanienne ces deux dernières années. Mais il va falloir s’attendre à tout lors de ce mercato, surtout si Lacazette confirme qu’il porte un regard attentif aux intérêts extérieurs à l’Europe.

En attendant, il avait la parole ce vendredi en conférence de presse, et il a sans surprise botté en touche. « Ce sera mon dernier match de la saison. Pour l'OL, je ne sais pas. Ce n'est pas le moment, ni le lieu. On aura tout le temps au mois de juin pour décider », a livré le capitaine lyonnais, qui se concentre sur le rendez-vous captivant de ce samedi soir.