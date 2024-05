OL ‍: Lacazette et Cherki, deux ventes massives pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite en finale de la Coupe de France a forcément mis de l'amertume du côté de Lyon après une folle deuxième moitié de saison. L'heure est désormais au mercato avec probablement de nombreux mouvements à venir.

La saison de l'OL s'est terminée samedi soir du côté de Lille par une désillusion en finale de la Coupe de France face au PSG, mais les supporters lyonnais peuvent toutefois avoir de gros espoirs pour le prochain exercice tant Pierre Sage a réussi à relancer un club qui végétait. Si l'entraîneur français est pour beaucoup dans ce retour de l'Olympique Lyonnais aux affaires, il a aussi pu compter sur un mercato massif cet hiver. La cellule recrutement de l'OL a bien fait son travail, mais le marché estival des transferts va encore donner lieu à du mouvement, pas uniquement dans le sens des signatures. John Textor a beau vouloir booster encore plus les ambitions de son club, l'homme d'affaires sait qu'il lui faudra aussi vendre des joueurs, et non des moindres. C'est dans ce cadre que les départs possibles de Rayan Cherki et Alexandre Lacazette sont ouvertement évoqués.

Une page va se tourner à l'OL

Supporters, merci pour votre soutien durant toute cette saison, merci pour toutes ces émotions.



Avec vous, nous sommes l’Olympique Lyonnais ! ❤💙 pic.twitter.com/KsPDO6prP7 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

Dans Le Progrès, la situation du meilleur buteur lyonnais, qui arrive à un an de la fin de son contrat, et de son coéquipier du milieu de terrain, lui aussi dans la même position contractuelle, est évoquée et le parfum d'un double départ flotte au-dessus du Groupama Stadium. « Le capitaine, qui fêtera ses 33 ans mardi, est à un tournant de sa carrière. Toujours performant, il n’a plus le physique de ses 25 ans, et il n’a pas contredit l’éventualité d’un départ. Il fera le point avec la direction pour confronter ses objectifs avec ceux du club, qui pourrait donc avoir besoin d’un nouveau buteur. Cherki, lui, n’a plus qu’un an de contrat, et puisqu’une prolongation, avec augmentation salariale, semble impossible, il devient un enjeu de transfert. Vers le PSG ? L’étranger ? », expliquent nos confrères, lesquels ne seraient pas étonnés de voir partir deux joueurs emblématiques lors du prochain mercato. Selon les estimations, la vente de Lacazette et de Cherki pourrait rapporter un peu plus de 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais.