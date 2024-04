OL ‍: Lacazette égale Pauleta, les chiffres ne mentent pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a de la ressource et l'a prouvé face au FC Nantes ce dimanche soir en Ligue 1. Encore une fois, les Gones pourront remercier Alexandre Lacazette, buteur.

Si les hommes de Pierre Sage étaient mal en point face à Nantes ce dimanche soir en Ligue 1, ils ont réussi à faire le dos rond pour ensuite remporter la rencontre. Comme bien souvent depuis le début de la saison, le club rhodanien peut s'appuyer sur un grand Alexandre Lacazette. A la Beaujoire, l'international français a égalisé, permettant ainsi à ses coéquipiers de reprendre espoir pour ensuite coller deux autres buts. En marquant d'ailleurs face au FC Nantes, l'ancien d'Arsenal a eu la chance de rentrer dans un club très restreint...

Lacazette et la Ligue 1, une belle histoire d'amour

👏 Merci pour vos encouragements les Gones !



On continue 👊🔴🔵 pic.twitter.com/lHrdI55awi — Olympique Lyonnais (@OL) February 24, 2024

En trouvant le chemin des filets face aux Canaris, Lacazette a en effet inscrit son 141e but en Ligue 1, intégrant au passage le top 25 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat. Le voici désormais à égalité avec Pedro Miguel Pauleta, légende vivante du Paris Saint-Germain. Il pourrait encore prendre ses distances en cette fin de saison, alors que l'OL s'est totalement relancé dans la course à l'Europe en Ligue 1. Comme rappelé par Olympique et Lyonnais, il est à souligner que seuls Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder font partie de ce top 25 et devancent Lacazette au 21e siècle. Preuve si besoin de l'impressionnante régularité de l'attaquant lyonnais au fil des années et depuis son retour à Lyon il y a quelques mois. Malgré les critiques à son sujet, il prouve qu'il reste un joueur hors pair. Il pourrait d'ailleurs avoir un rôle majeur à jouer en cette fin de saison, alors qu'un titre en Coupe de France sera à aller chercher face au Paris Saint-Germain le 25 mai prochain du côté de Lille.