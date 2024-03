OL ‍: Lacazette écarté des Bleus, Deschamps s’explique enfin

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de Didier Deschamps depuis plus de six ans, Alexandre Lacazette a perdu tout espoir de retrouver l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a définitivement tourné la page et a enfin donné une explication.

Dans un autre contexte, Alexandre Lacazette aurait pu prétendre à une convocation pour ce rassemblement. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais réalise une saison convaincante. Et le Groupama Stadium, qui recevra le match amical entre l’équipe de France et l'Allemagne samedi soir, aurait sûrement été ravi de l’applaudir. Seulement voilà, depuis son fameux doublé contre les Allemands (2-2) en novembre 2017, Alexandre Lacazette a subitement disparu des plans de Didier Deschamps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Un choix toujours aussi difficile à encaisser pour l’ancien joueur d’Arsenal. « Un goût d'inachevé avec l'équipe de France ? Oui, il y a ce goût. J'ai longtemps eu ce goût : les regrets, la déception, la tristesse, confiait récemment le Lyonnais au diffuseur de la Ligue 1 Prime Video. Mais maintenant c'est passé. J'ai compris pas mal de choses et maintenant il y a une nouvelle génération, c'est à eux de faire vibrer la France. C'est dommage que je n'aie pas pu le faire quand j'étais en sélection mais ça m'a permis de faire d'autres choses. »

Lacazette victime de la concurrence

Si l’avant-centre aux 16 sélections a si mal digéré sa mise à l’écart, c’est aussi parce que Didier Deschamps ne s’est jamais vraiment expliqué sur sa décision. Le sélectionneur des Bleus a donc profité d’un entretien avec Le Progrès pour donner sa version. « Lacazette fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais, a expliqué le technicien au quotidien régional. Ce n’est pas une question d’âge, puisque Giroud est toujours là. (...) Ce qu’il s’est passé en équipe de France, c’est une question de concurrence. » Crédible ou non, chacun se fera son avis.