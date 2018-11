OL : Lacazette conseille l'OL pour tout exploser en L1

Dans : OL, Ligue 1.

Irrésistible lors de certains matchs comme face à Manchester City, l’Olympique Lyonnais a galéré contre certains clubs moins huppés en L1.

Une irrégularité qui agace autant les supporters que Bruno Genesio, mais qui n’a pas encore été totalement gommée. La preuve avec le dernier match contre l’EAG, où l’OL a attendu la deuxième mi-temps pour se mettre véritablement à jouer. Ancien buteur de l’équipe rhodanienne, Alexandre Lacazette a une petite idée de ce qu’il manque à Lyon pour trouver cette régularité. Selon l’attaquant d’Arsenal, c’est l’expérience qui fait principalement défaut aux joueurs lyonnais.

« Cette saison, nous sommes capables… (Il se reprend) L’OL est capable de faire de très grosses prestations comme face à Manchester City et en même temps de passer à côté de certains matches. Cela vient sans doute du manque d’expérience de l’équipe. On sait qu’au plus haut niveau, les moindres détails ont leur importance sur le résultat final. Pour l’emporter, l’OL devra être au rendez-vous car Saint-Etienne est plutôt bien armé : ils ont fait un recrutement intelligent en faisant venir des joueurs d’expériences de qualité. Cela peut donner une belle opposition » a expliqué l’attaquant de 27 ans sur le site officiel de l'OL, avant de clamer une nouvelle fois son amour pour son club formateur. « Je suis toujours très proche du club. J’ai encore beaucoup d’amis dans l’effectif et le staff. J’ai grandi ici et Lyon restera ma ville ». Les supporters de l’OL apprécieront.