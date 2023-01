OL : La trahison ultime pour El Arouch

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Mohamed El Arouch (18 ans) est au centre de rumeurs depuis quelques heures à l'OL. Alors qu'on annonçait une volonté de départ chez le jeune Gone, son club pourrait finalement lui laisser une chance.

Depuis quelques années maintenant, la formation lyonnaise a fait ses preuves au plus haut niveau. Mais il y a toujours des laissés pour compte. Si son talent est indéniable, le milieu de terrain de l'OL, Mohamed El Arouch, n'a toujours pas eu sa chance au plus haut niveau. Depuis son arrivée à Lyon, Laurent Blanc préfère s'appuyer en priorité sur des joueurs d'expérience afin de remonter la pente. La situation autour de Mohamed El Arouch tend de plus en plus de monde à l'OL et d'après certains informations, le joueur voudrait partir, désireux de trouver du temps de jeu. Si les Rhodaniens ont récemment démenti ces rumeurs au travers d'un communiqué, il en faudra un peu plus pour calmer la gronde des fans lyonnais, qui voudraient voir plus de jeunes avoir leur chance.

El Arouch, un avenir loin de l'OL ?

Milieu de terrain technique, habile et adroit balle au pied, El Arouch ne manque de prétendants. Selon Le Quotidien du Sport, le PSG, l’OM et Manchester City sont intéressés par son profil et attendent de voir quel sort sera réservé au natif d'Orange dans les prochaines semaines. Professionnel depuis 2017 et annoncé comme un futur grand du football européen, El Arouch pourrait donc bien filer entre les doigts de son club formateur. Encore sous contrat jusqu'en 2025, son prix se retrouve relativement bas (1,5 million d'euros), même s'il serait étonnant de voir l'OL s'en séparer pour presque rien. En tout cas, si aucun terrain d'entente n'est trouvé, pas impossible de voir le jeune Mohamed El Arouch s'épanouir loin de Lyon. Et il serait dramatique pour les Gones de le voir le faire au PSG ou à l'OM.