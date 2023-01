TV : Chambéry - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au lendemain d’un alléchant choc entre Marseille et Rennes, les 16es de finale de la Coupe de France se poursuivront avec le match de l’Olympique Lyonnais contre Chambéry, un club amateur.

Quelle heure pour Chambéry – OL ?

Dos au mur en championnat, avec une neuvième place à plus de dix longueurs des rangs européens au terme de la phase aller, l’OL n’a plus que la Coupe de France pour sauver sa saison. Mais pour cela, Lyon devra éviter de tomber dans le piège de Chambéry. Une rencontre que les Gones joueront à l’extérieur… au Groupama Stadium, vu que le lieu de la rencontre a été inversé pour permettre aux Savoyards de recevoir au mieux son club partenaire de l’OL. Cette rencontre se jouera ce samedi 21 janvier 15h30 et sera arbitrée par Benoît Bastien.

𝖭𝗈𝗍𝗋𝖾 𝗉𝗋𝖾́𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝟣𝟨𝖾 𝖽𝖾 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗎𝗉𝖾 𝖽𝖾 𝖥𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗎𝗋𝗌𝗎𝗂𝗍 👊🔴🔵



Avec quelques flocons pour nous accompagner durant cette séance matinale ❄#CSFOL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/N7X0UaN6EG — Olympique Lyonnais (@OL) January 19, 2023

Sur quelle chaîne suivre Chambéry – OL ?

France 3 ayant choisi le choc entre l’OM et le SRFC dès vendredi, tous les autres matchs de ces 16es de finale de Coupe de France seront uniquement diffusés sur beIN, la nouvelle chaîne de la coupe. Autant dire que ce Chambéry - OL sera retransmis sur beIN SPORTS 1.

Les compos probables de Chambéry – OL :

Auteur d’un joli parcours en Coupe de France, avec des victoires contre Bourgoin, Rumilly et Aubagne, le club de National 3 aura à coeur de réaliser l’exploit de battre l’OL dans son stade pour atteindre les 8es de la Coupe de France. Pour ce rendez-vous, Cédric Rullier pourra compter sur toutes ses forces.

La compo probable de Chambéry : Blachon - Braillon, Albrecht, Poujol - Viard, Martineau (cap), Cetin, Matias - Scarantino, Voile, Fortier.



En quête d’un nouveau trophée depuis 2012, l’OL peut ambitionner de remporter la Coupe de France. Sauf que pour cela, l’équipe de Laurent Blanc devra afficher un bien meilleur visage que lors des sorties précédentes. Et avant de penser à aller au Stade de France, l’OL devra d’abord passer l'obstacle chambérien. Une mission que l’OL devra réaliser sans Toko Ekambi, Faivre, Gusto ou Lukeba.

Nos 2⃣0⃣ Lyonnais convoqués pour le 16e de finale de @coupedefrance face à Chambéry Savoie Football, ce samedi à 15h30 👊🔴🔵#CSFOL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/c7bLQpx79Z — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Da Silva - Kumbedi, Thiago Mendes, Tolisso, Tagliafico - Cherki, Lacazette, Barcola.