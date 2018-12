OL : « La saison de l’OL est terminée », Daniel Riolo s’explique

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

En tombant sur le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a hérité d’un des pires adversaires possibles à ce stade de la compétition. Raison pour laquelle les partenaires de Nabil Fekir devront défier ceux de Lionel Messi sans aucune pression selon Daniel Riolo. D’autant que la saison de l’OL est déjà terminée pour le polémiste de l’After Foot, qui estime que Lyon terminera à coup sûr sur le podium de la Ligue 1. Il s’explique…

« Lyon ne peut pas se permettre d’avoir l’attitude d’un petit poucet qui s’imagine déjà battu avant d’affronter Barcelone. Ok, Lyon fait son retour en Ligue des Champions et vient avec beaucoup d’humilité. Mais je rappelle que l’OL a 200 ME de budget donc il faut faire attention à ce qu’on dit. Lyon est évidemment donné perdant, mais il doit se servir de ce que la Roma a fait la saison dernière, plutôt que d’aborder ça comme une équipe de National qui joue une L1 en Coupe de France. Ils doivent y aller le couteau entre les dents. En réalité, la saison de Lyon est terminée. Ils feront le podium en L1 car ils sont trop forts pour le rater. Et puis en C1, tu tombes sur ce qu’il y avait de pire. Alors va-y et joue le coup à fond ! Les exploits en coupe d’Europe, ça existe ! » a lâché Daniel Riolo, qui a bien du mal à croire en l’exploit des Lyonnais contre le Barça. Mais qui refuse que le club français aborde ce match en se mettant dans une posture de victime déjà battue à l’avance.