OL ‍: La rumeur d'un gros clash interne balayée

Il y a quelques jours, des tensions entre John Textor et David Friio ont été évoquées dans L’Equipe, notamment au sujet de Paulo Fonseca, dont le nom revenait en interne pour succéder à Pierre Sage.

Au soir de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg et de la qualification directe pour l’Europa League, John Textor a mis un terme au suspense quant à l’avenir de Pierre Sage. L’entraîneur de l’OL a été conforté et sera toujours sur le banc des Gones la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour les supporters, dont la majorité était favorable à ce que Pierre Sage poursuive sa mission. Mais en interne, cela n’a pas toujours été une évidence. Il y a quelques semaines, le nom de Paulo Fonseca a été évoqué au sein du club et cette piste a fait l’objet de quelques crispations entre le propriétaire John Textor et le directeur sportif David Friio, comme indiqué dans L’Equipe il y a quelques jours.

Ce petit accrochage est néanmoins à ranger dans un tiroir et appartient désormais au passé selon l’ancien directeur sportif de l’OL, qui a confié que les deux hommes s’entendaient parfaitement et travaillaient dans une totale osmose. « On échange régulièrement. Et il est très impliqué dans le sportif aussi, donc il est tenu au courant. Il valide les choses. On travaille en parfaite osmose. Il n'y a pas de secret. Si l'Olympique lyonnais en est où il en est maintenant, c'est que ça fonctionne. On a un propriétaire incroyable. Je n'ai jamais vu une personne aussi importante passionnée comme ça. Il a passé tout le week-end à regarder un tournoi de U15. Il observe des matchs, il a une vraie connaissance » a savouré le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, rassurant par la même occasion les supporters sur l’ambiance qui règne en interne alors que le mercato estival se profile à grands pas. Pas de raison de s’inquiéter, David Friio et John Textor marchent bel et bien main dans la main avec un objectif clair en tête, refaire de l’OL un club qui gagne et qui joue le haut de tableau en Ligue 1.