OL : La phrase de Mbappé, Genesio la mettrait sur un mug

Invité à réagir sur les récents propos de Kylian Mbappé à l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a été dithyrambique concernant le champion du monde français.

« Il faut arrêter de vendre la peur. Neymar et Cavani sont ultra-importants, mais les gens doivent nous soutenir. Il faut que le foot français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe. Nous, on va soutenir Lyon la semaine prochaine ». Mardi, après la brillante victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), Kylian Mbappé avait lancé un message aux médias. Alors que cette sortie a plus ou moins été validée par l'ensemble des suiveurs du football français, Bruno Genesio, lui, a même tenu à applaudir l'attaquant du club de la capitale.

« J’ai adoré l'intervention de Mbappé. Pour un jeune joueur comme ça, à chaud... Je pense que si certains doutaient que ça allait être un très grand joueur, il n’y a plus de doute. C’est très français d’avoir peur, d’être négatif. Certainement que Paris a grandi aussi par rapport au Barça il y a deux ans. Plus le match retour avançait, plus on se disait que le Barça allait gagner. Les joueurs ont été mal conditionnés. Cette année, ils ont fait l’inverse, ils se sont resserrés, ils ont positivé, ils ont utilisé des paroles positives. Si on a un collectif fort, si on a des attitudes positives, tout est possible ! J’ai beaucoup aimé ce qu’a dit Kylian. On a un peu vécu ça contre City. On nous prédisait l’enfer et on a lutté contre ça. On s’est dit que ça allait être compliqué, mais on s’est dit qu’on pouvait le faire si on avait tous le même projet. Bravo à lui pour ce qu’il a dit, c’est très fort », a détaillé, en conférence de presse, l'entraîneur de Lyon, persuadé que Kylian Mbappé a un peu réveillé les consciences en France avec sa phrase. A mettre sur le prochain mug de l'OL ?