OL : La nouvelle idée à 100ME signée Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais âgé de 70 ans, Jean-Michel Aulas n'a clairement pas décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Et si le patron de l'Olympique Lyonnais a choisi de déléguer un peu de pouvoir à Juninho sur le plan sportif, ce n'est pas pour pantoufler, mais pour accorder plus de temps à un projet de développement qui lui tient à coeur, et à celui d'OL Groupe à savoir la création d'une salle de 18.000 places à proximité du Groupama Stadium. Ce projet est désormais entré dans une phase nettement plus concrète affirme ce mardi Le Progrès, qui annonce un budget de 100ME et une date de livraison entre 2022 et 2024 suivant la durée pour obtenir les autorisations, le chantier étant prévu pour durer 18 mois. Un timing confirmé par Jean-Michel Aulas.

Dans cette salle, où éventuellement l'ASVEL de Tony Parker pourrait jouer, l'Olympique Lyonnais souhaite organiser près de 60 concerts par an, mais également accueillir des séminaires et autres congrès, la demande étant importante. Tout cela permettra donc à l'OL de continuer à se développer, ce qui est évidemment une bonne chose pour le club de football qui reste et restera le coeur du projet OL Groupe. Ce n'est pas demain la veille que Jean-Michel Aulas lâchera l'affaire, les rivaux du club rhodanien devront encore patienter longtemps.