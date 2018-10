OL : La machine Depay est en panne, Genesio ne panique pas

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Auteur d’un seul but en sept titularisations depuis le début de la saison, Memphis Depay peine à retrouver son efficacité de la saison dernière.

Pourtant, l’international néerlandais a régulièrement été aligné au poste d’avant-centre depuis le début de la saison, une position qu’il affectionne tout particulièrement. Avant le match de Ligue des Champions face aux Ukrainiens de Donetsk, Bruno Genesio a confié qu’il n’était pas (encore) inquiet devant le manque d’efficacité de sa star offensive. Même s’il serait préférable que cela ne s’éternise pas trop longtemps…

« J’ai confiance en lui. Le plus important c’est de se créer des occasions. Après, on a plus ou moins de réussite. Ça tournera rapidement. C’est un joueur avec du talent. Il y a un passé très proche, notamment l’an dernier, où il marqué beaucoup de buts. Je ne m’en fais pas » a confié l’entraîneur rhodanien, qui tente de relancer l'ancien de Manchester United à l'heure où Moussa Dembélé marque des points en attaque.