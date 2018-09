OL : La L1, son feeling et City, Dembélé raconte ses débuts

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à son premier match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé s'est plutôt montré satisfait.

Dernière recrue du mercato estival du club rhodanien, Moussa Dembélé a réalisé un départ honorable face à Caen. Malgré le triste match nul de son équipe (2-2), l'attaquant de 22 ans a montré de belles choses en se procurant deux belles occasions, et en essayant de se rendre disponible. Une grande première validée par Bruno Genesio, le coach lyonnais ayant notamment apprécié les qualités techniques de son nouvel attaquant. Même son de cloche chez Dembélé, qui estime avoir réalisé un bon baptême malgré un manque de repères avec ses coéquipiers.

« On prend un point. Je me suis bien senti. Je viens, je fais mon taf. Je suis heureux d'être ici. J'ai eu peu d'entraînement avec le groupe, mais on doit se tenir prêt et j'étais prêt. Je viens d'arriver, je ne connais pas trop les joueurs, mais j'ai regardé beaucoup la Ligue 1 et ça va venir avec le temps. Il y a eu du bon et du moins bon, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. On va se concentrer sur City. Le foot est différent d'un match sur l'autre. Il n'y a aucun doute avant City, on a confiance en nous et on est capables de ramener un résultat et on va y aller pour ça », a lancé, en zone mixte, Dembélé, qui ira donc à Manchester avec l'ambition d'ouvrir son compteur avec l'OL, lui qui garde un bon souvenir de ses matchs et de ses buts contre City avec le Celtic lors de la saison 2016-2017.