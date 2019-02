OL : La double lame, Genesio allume L’Equipe à son tour

Dans : OL, Ligue 1.

Les derniers articles de L’Equipe n’ont visiblement pas du tout été appréciés à l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas s’en était offusqué en déplorant l’attitude toujours négative du quotidien sportif. Ce dernier avait laissé entendre qu’une élimination face à Caen déboucherait quasiment inévitable au départ de Bruno Genesio en fin de saison. L’intéressé y a répondu directement après la victoire en Coupe de France, remettant clairement les journalistes du seul quotidien sportif français à leur place.

« Les joueurs ont répondu à ceux qui pensaient que mon message ne passait pas ou plus. J'ai fait la une des journaux ce mercredi matin. J'étais ravi. C'est comme ça. Nous ferons les comptes à la fin. Si L'Equipe croit que je prends mes décisions en lisant L'Equipe... Je les invite à changer de registre », a livré l’entraineur lyonnais, qui n’a jamais porté les médias dans son cœur, et ne risque pas de changer avec les derniers articles à sa « gloire ». En tout cas, le groupe lyonnais ne cesse d’afficher son soutien à son entraineur à chaque critique, et Jean-Michel Aulas monte également au premier rang pour le défendre. Il faut dire que sa possible prolongation de contrat l’y incite assez logiquement.