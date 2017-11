OL : La défense de Lyon est imbattable, devinez grâce à qui !

Dans : OL, Ligue 1.

Pointé du doigt la saison dernière, et même au début de l’exercice en cours, le secteur défensif de l’Olympique Lyonnais s’est métamorphosé.

Désormais, le club rhodanien peut s’appuyer sur une défense de fer ! La preuve en chiffres puisque les Gones n’ont pas encaissé de but lors des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, soit depuis plus d’un mois. Comment expliquer un tel revirement de situation ? Alors qu’il aurait pu se contenter de récolter les louanges, le défenseur central Mouctar Diakhaby a tenu à souligner le travail des attaquants lyonnais, beaucoup plus intense que lors des mois précédents.

« Par rapport à l’année dernière, tout le monde se met à défendre, du premier attaquant au dernier défenseur, a remarqué le jeune Lyonnais. La saison passée, on avait l’habitude de plutôt défendre à cinq ou à six. Là, les ailiers font les efforts et ça va mieux. » En effet, même Memphis Depay, longtemps réticent dans les tâches défensives, se met au service de l’équipe. A croire que l’entraîneur Bruno Genesio a trouvé les bons mots pour insuffler cet état d’esprit.