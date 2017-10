OL : La défense lyonnaise donne mal à la tête avoue Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur de l’AS Monaco vendredi soir en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore montré d’inquiétants signes de fébrilité en défense.

En effet, l’arrière-garde lyonnaise a encore souffert, encaissant deux nouveaux buts à domicile. La charnière Marcelo-Morel peine à combler tous les trous laissés par le reste de l’équipe. De ses buts, Anthony Lopes ne peut que constater les problèmes de l’animation défensive mise en place par l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio.

« La pièce est enfin tombée du bon côté. J’espère que c’est une victoire qui va nous relancer pour la suite. On a déjà encaissé 15 buts, c’est un bilan catastrophique selon moi. Malgré tout, on est sorti du stade avec le sourire, c’est le principal » a expliqué l’international portugais après la rencontre. Désormais, il va être question de retrouver une solidité défensive pour l’Olympique Lyonnais, qui n'avait encaissé que 11 buts à ce stade de la saison l'année dernière. Sinon, l’addition pourrait être salée jeudi soir en Europa League puisque l’équipe de Bruno Génésio se déplace à Everton dans quatre jours avant de se rendre à Troyes en Ligue 1 dimanche prochain. Après ces deux matchs, on en saura plus sur les progrès ou non de l’équipe, performante offensivement mais à l’agonie défensivement face à Monaco.