OL : La blague Jeffinho ne fait rire personne

Par Corentin Facy

Le 31 janvier sur le gong, l’OL a bouclé son mercato hivernal avec le transfert de Jeffinho en provenance de Botafogo.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a recruté deux joueurs dans le secteur offensif afin de compenser les départs de Romain Faivre, de Karl Toko-Ekambi et de Tetê. Dans un premier temps, Amin Sarr a signé chez les Gones avant d’être rejoint dans les derniers instants du mercato par Jeffinho, recruté en provenance de Botafogo, un club qui appartient… à John Textor. Ce jeune ailier Brésilien de 18 ans est totalement méconnu en Europe et ne figurait pas vraiment parmi les meilleurs joueurs du championnat local. Cela étant, il est possible que le pari soit intéressant pour l’OL, qui avait de toute façon besoin d’un joueur offensif virevoltant pour animer les couloirs. Le choix de la facilité s’est donc porté sur Jeffinho, un joueur appartenant à un club de la galaxie Textor. Mais que vaut vraiment le nouvel ailier de Lyon ?

Les stats de Jeffinho font peur

S’il n’est pas impossible que Jeffinho amène de la percussion et de la technique à l’effectif lyonnais, il y a en revanche peu de chances que son efficacité améliore l’attaque de l’OL. Dans un tweet, Le Progrès a livré une statistique terrifiante sur Jeffinho, qui risque de rendre perplexe les supporters lyonnais. « L'OL est en manque d'efficacité. Et Opta nous annonce que la recrue de Lyon Jeffinho n’a converti que 3.6% de ses tirs en Serie A brésilienne 2022 avec Botafogo (2 buts/55 tirs), plus faible pourcentage parmi les joueurs ayant tenté au moins 50 frappes » a publié le compte du journal local. Des statistiques qui ont immédiatement fait réagir les supporters de l’OL, et pas vraiment de manière positive. « On cherchait un remplaçant à Toko, et c’est réussi. Je ne vois pas de quoi vous vous plaignez, les critères sont respectés » a même réagi un supporter, ironique et un brin désabusé. Reste maintenant à voir si Jeffinho parviendra à faire mentir les chiffres et les plus sceptiques à son sujet en se révélant comme un joueur plus efficace en France qu’il ne l’était au Brésil.