OL : L’OM deuxième, les Lyonnais sont vexés avoue Tousart

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Battu à domicile par Lille (1-2) mercredi en championnat, l’Olympique Lyonnais a simplement concédé sa deuxième défaite de la saison.

Rien d’alarmant pour les Gones qui peuvent avancer la thèse de l’accident. Mais ce revers a tout de même des conséquences au classement. Tout d’abord, Lyon ne profite pas de la chute de l’AS Monaco à Nantes (1-0). Le grand gagnant de cette 15e journée de Ligue 1, c’est effectivement l’Olympique de Marseille qui a balayé Metz (0-3) pour éjecter le club rhodanien de la deuxième place. Et ça, les coéquipiers de Lucas Tousart ont du mal à le supporter.

« Paris a pris une option pour le titre. Pour la deuxième place, il y a plusieurs prétendants. Ça nous embête d'avoir vu Marseille nous ravir cette deuxième place mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer, a confié le milieu de l’OL. L'équipe qui sera la meilleure sur la durée obtiendra la deuxième place du podium. On doit accrocher le bon wagon, rester bien placé. D'ici la fin de saison, il reste encore pas mal de rencontres. On en saura plus petit à petit. Il faut continuer ce qu'on a entamé avant Lille et on aura de grandes chances de bien figurer au classement en fin de saison. » L’OL a désormais rendez-vous à Caen dimanche (17h).