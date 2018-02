OL : L'OL prêt à quitter la bourse de Paris ?

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mardi matin, l'action d'OL Groupe cotait 2,89 euros sur Euronext Paris, l'Olympique Lyonnais ayant choisi en 2007 d'être le premier club français à entrer en bourse pour un prix de 24 euros l'action. Mais les choses pourraient rapidement changer puisque le président de l'OL annonce ce mardi qu'OL Groupe pourrait finalement se retirer de la bourse. Jean-Michel Aulas estime en effet que son club n'a plus vraiment d'intérêt à y être ainsi présent.

« Est-ce qu’OL Groupe a vocation à rester cotée à la Bourse de Paris ?Nous avions besoin d’entrer en Bourse pour monter notre projet de stade, mais il y a moins de raison aujourd’hui à être coté qu’il y a dix ans, même si je ne peux pas me prononcer sur l’avenir. Nous disposons aujourd’hui de moyens différents et de trois actionnaires très solides. Les actifs corporels de l’Olympique Lyonnais sont aujourd’hui valorisés à plus de 330 millions d’euros », confie, dans Le Progrès Eco, le président de l'Olympique Lyonnais, qui semble avoir de son côté déjà fait son choix concernant cette décision à venir.