OL : L'OL mérite du respect, c'était presque le petit du groupe !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais attendent désormais avec impatience le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, lundi à midi, le nul arraché mercredi soir à Donetsk étant presque déjà oublié. Mais, pour Etienne Moatti, il faut quand même souligner le parcours impeccable de l'OL durant la première phase de cette C1, car ils devaient être peu nombreux ceux qui pensaient que les joueurs de Bruno Genesio prendraient quatre points face à Manchester City.

Et le journaliste de reconnaître qu'il avait apprécié le comportement de l'Olympique Lyonnais, d'autant plus que face à lui il y avait des clubs richissimes. « On peut être blasé de tout, dire que les clubs français sont toujours nuls, ça nous arrange pour faire des débats animés. Mais quand on voit Lyon prendre quatre points contre Manchester City, faire deux matches extrêmement interéssants, qui pouvait penser au démarrage de la Ligue des champions qu’il n’y aurait pas une raclé ou deux pour Lyon face à City ? Cela n’a pas été le cas. L’OL a une équipe cohérente avec des moyens limités, même s’il y a quand même des moyens à Lyon, donc moi je suis satisfait », a confié Etienne Moatti. Il est vrai que le budget de Donetsk est très important, et que le propriétaire d'Hoffenheim est immensément plus riche que Jean-Michel Aulas. Evidemment on ne parle même pas du budget de Manchester City.