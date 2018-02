OL : L'OL contacté étrangement au mercato par le PSG ?

Dans : OL, Mercato, PSG.

Même si dans le football, et encore plus au mercato, on ne doit s'étonne de rien, pour preuve l'intérêt annoncé du Barça pour Layvin Kurzawa, le quotidien sportif turinois réserve tout de même une drôle de surprise aux supporters de l'OL et du PSG. En effet, le média italien affirme qu'au coeur du marché hivernal des transferts, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont contacté directement l'Olympique Lyonnais afin de connaître les conditions pour un éventuel transfert de...Nicolas Nkoulou.

Actuellement prêté au Torino, le défenseur international camerounais aurait en effet intéressé le PSG afin de jouer les remplaçants de luxe. Mais à priori, l'OL a rapidement fait savoir au leader de la Ligue 1 que Nicolas Nkoulou était sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le club du Piémont, lequel avait une option d'achat à hauteur de 3,5ME. Et Tuttosport de préciser que le Torino avait d'ores et déjà décidé de payer cette somme à l'Olympique Lyonnais afin de transférer définitivement un défenseur qui a retrouvé des couleurs de l'autre côté des Alpes. On ne sait pas si le Paris Saint-Germain a été déçu de cette annonce, mais du côté turinois on est très heureux de Nkoulou et on n'a pas l'intention de le renvoyer en France.