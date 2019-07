OL : L'idée folle de Manchester United, le mercato lyonnais peut exploser

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Dans deux semaines, le marché des transferts fermera ses portes en Angleterre, dans une volonté de faire coïncider la stabilité des effectifs avec le début du championnat.

Une décision comme souvent limitée à l’île, et qui va perturber les habitudes dans les autres championnats. En effet, en cas de départ majeur dans les prochains jours, les clubs anglais pourraient bien frapper vite et fort. C’est ce que Sky Sports annonce ce jeudi, avec le transfert toujours à l’étude de Romelu Lukaku. Le grand attaquant belge est courtisé par l’Inter Milan, qui a proposé 60 ME pour faire venir le bourreau du PSG en Ligue des Champions. Très insuffisant pour les Red Devils, qui réclament 88 ME pour laisser filer leur buteur. Si jamais un accord devait être trouvé, la chaine sportive anglaise annonce alors que MU effectuerait immédiatement un forcing pour s’offrir Moussa Dembélé.

Le profil de l’attaquant lyonnais convient parfaitement aux dirigeants de United, qui se sont aussi renseignés sur Nicolas Pépé, mais préfèrent les qualités axiales de l’international espoir français. Pour le moment, aucune indication n’a été donnée pour le prix de Dembélé, que l’OL avait fait venir il y a un an en provenance du Celtic Glasgow pour 22 ME. Cet été, Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir que son buteur faisait partie des intransférables. Reste à savoir si cela empêchera Manchester United de tenter sa chance, quand on connaît les moyens financiers des Red Devils, surtout s’ils venaient à vendre Lukaku pour quelques 80 ME…