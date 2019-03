OL : L'événement grave qui a fait craquer le médecin de Lyon dévoilé ?

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris cette semaine, Christophe Baudot, médecin de l'Olympique Lyonnais depuis deux ans, et qui a donné satisfaction au club de Jean-Michel Aulas, serait sur le départ. Le docteur, qui était arrivé de l'Olympique de Marseille, pourrait ranger ses affaires et partir à la fin de l'actuelle saison ont révélé plusieurs sources. Et ce samedi, Le Progrès affirme que c'est un événement très récent qui aurait été le coup fatal à la relation entre Christophe Daubot et l'OL. En effet, c'est suite au match Barça-Lyon que ce dernier aurait fait un choix définitif ou presque.

Car ce soir-là, tout le monde s'était étonné de voir Anthony Lopes, mis KO sur une action, continuer à jouer quelques minutes avant de finalement céder sa place à Mathieu Gorgelin. Une décision de laisser sur le terrain prise par le staff à l'encontre de ce que demandait le médecin, lequel souhaitait, lui, un changement immédiat. « Le docteur n’a pas bien vécu l’épisode au Camp Nou lors du match contre Barcelone, ayant occasionné la commotion d’Anthony Lopes. Visiblement, Christophe Baudot a demandé, via l’arbitre, que son gardien quitte le terrain tout de suite et ne reprenne pas le jeu. Est-ce la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ? À suivre », affirme le quotidien régional. Nul doute que du côté de l'Olympique Lyonnais on réagira à cette affirmation.