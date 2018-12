OL : L'Europe tremble devant l'OL, Jean-Michel Aulas exagère à peine

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce lundi à midi, l’Olympique Lyonnais connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club rhodanien ne pourra pas rencontrer le PSG ni Manchester City, ce qui réduit à six ses adversaires potentiels (Dortmund, Bayern, Juventus, Porto, Real Madrid et Barcelone). Et Jean-Michel Aulas en est absolument persuadé, aucun de ces grands clubs européens ne souhaite tomber sur l’Olympique Lyonnais. Une équipe qui fait de nouveau peur sur le continent à en croire le président rhodanien…

« Lyon est ce qui se fait de mieux en ce moment dans cette Ligue des champions. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont tomber contre nous. Ceci étant, c'est un immense bonheur de retourner en huitième de finale, on n'avait plus l'habitude. Ce sera de toute façon une très bonne nouvelle pour le Groupama Stadium, parce que ce sera une grande équipe. Et j'ai confiance en mes joueurs et mon coach pour faire un exploit. Je suis convaincu qu'on peut le faire. Une préférence ? J’aimerais bien jouer contre le Real Madrid. Parce que c'est le champion en titre, celui qui fait la une pour la Coupe du monde des clubs... Ce n'est pas parce qu'on imagine pouvoir les taquiner mais uniquement une question d'image. Ce serait un match vu par le monde entier » a expliqué Jean-Michel Aulas, qui pense déjà aux retombées économiques d’une telle affiche. Fin du suspense dans quelques heures.