OL ‍: L’Europe par tous les moyens, Pierre Sage annonce la couleur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est en finale de la Coupe de France, mais cela donne plus d'appétit qu'autre chose à Pierre Sage pour finir la saison en boulet de canon en Ligue 1. L'Europe est désormais l'objectif.

Victorieux de Valenciennes de manière plus compliquée que ne le laisse présager le score de 3-0, l’Olympique Lyonnais a néanmoins logiquement validé sa place en finale de la Coupe de France. L’euphorie générale était de mise pour un club qui n’a pas eu beaucoup de raisons de sourire ces dernières années, et avait même débuté la saison en restant à la dernière place pendant bien longtemps avant de réagir. Désormais, une nouvelle équipe est en place, et un nouvel entraineur également en la personne de Pierre Sage. Fort de cette qualification et de cet engouement à venir pour la finale à Lille, qui sera face au PSG ou au Stade Rennais, l’entraîneur rhodanien a fixé des objectifs élevés à ses joueurs, à savoir celle d’accrocher une 7e place qui devrait normalement être européenne en fin de saison. Sauf si par exemple, Rennes éliminait le PSG, battait Lyon en finale et restait néanmoins 8e du classement de Ligue 1, ce qui est la seule condition pour ne pas rendre cette fameuse septième place européenne.

« La 7ᵉ place devient qualificative pour l'Europe, il faut être ambitieux, le discours va un peu changer en cette fin de championnat. Les joueurs devront comprendre assez vite qu'avant la finale il y a sept matchs. Désormais, ce n’est plus le maintien l’objectif, c’est le Top7 pour jouer l’Europe dans tous les cas », a livré Pierre Sage après la qualification de son équipe, sans toutefois promettre des nuits de fête à Lyon. « Je suis content pour les joueurs, les supporters et les gens qui aiment ce club mais moi je pense à la récupération et au fait qu'on doit jouer à Nantes. On n'a pas le temps de savourer. Il faut laisser les joueurs profiter mais moi je suis déjà tourné sur Nantes », a expliqué l’entraineur de l’OL.