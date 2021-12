OL : L'Equipe et le Paris FC, un clash surprise !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que la FFF va se pencher dès cette semaine sur le cas du match arrêté entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, une polémique éclate entre Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe et le club de la capitale.

Depuis vendredi soir, chacun y va de ses explications sur les graves incidents qui ont poussé l’arbitre du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l’Olympique Lyonnais à stopper la rencontre alors que les formations en étaient à 1-1. Tandis que le club de la capitale stigmatise le comportement de certains fans de l’OL, du côté du club rhodanien, on pointe du doigt des Ultras du PSG qui seraient venus en découdre dans le stade Charléty. Mais cette semaine, la commission de discipline va se pencher sur ce dossier, et les avocats « virtuels » des deux camps devront rester à la porte d’une instance pas connue pour être laxiste. Cependant, une étonnante et virulente polémique a éclaté sur les réseaux sociaux suite à l’intervention de Pierre Ferracci dimanche soir sur la chaîne L’Equipe. Remonté comme une pendule, le patron du Paris FC estime que Jean-Michel Aulas et l’OL font fausse route en voulant s’en prendre à l’organisation mise en place plutôt que de se pencher sur le vrai souci de Lyon, à savoir la présence dans le rang de ses supporters de « voyous ».

Le patron du Paris FC matraque l'Olympique Lyonnais

🚨 INCIDENTS PARIS FC-OL



🗣️Pierre Ferracci, président du @ParisFC : "Les fous furieux n'auraient jamais dû quitter la gare de Lyon. Dès la gare de Lyon, des fumigènes ont explosé. La sortie des trains a été catastrophique."#PFCOL #EDS pic.twitter.com/qW0MbT8nie — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 19, 2021

Réagissant à l’intervention du patron de Paris sur la chaîne télé de son média, Hugo Guillemet, journaliste de L’Equipe en charge notamment de l’Olympique Lyonnais, présent en tribune de presse vendredi à Charléty, a confié sa stupéfaction. « Quand il dit « une horde sauvage de 500 à 600 personnes », il ment. 500 personnes, c’est le nombre total des supporters présents dans le parcage, et beaucoup d’entre eux ont également subi les événements. Quand il dit « 250 stadiers », je ne sais pas où il les a vu. Il n’y en avait quasi AUCUN côté parisien dans la zone à côté du parcage. Ou alors il compte aussi les hôtesses et les mecs qui fouillent à l’entrée. Ah non mince il n’y avait quasi pas de fouilles par endroit. Pendant que Ferracci a fait tous les médias possibles en 48h, l’OL a identifié certains des tarés qui ont chargé la tribune Pfc Ferracci a-t-il identifié les mecs venus se bagarrer contre plexi côté parisien? Sait-il pq il y avait un nunchaku? une barre de fer ? », s’interroge Hugo Guillemet, rapidement soutenu par des fans lyonnais.

Monsieur Guillemet,

Nous vous confirmons bien la présence de 250 stadiers parisiens. Enquêter sur ce chiffre à travers un tweet ? Drôle de manière de travailler. 1/ — Paris FC (@ParisFC) December 19, 2021

Pas de quoi impressionner, le Paris Football Club qui de son côté estime que le journaliste du quotidien sportif passe beaucoup de temps à essayer de dédouaner l’Olympique Lyonnais et a modifié son article en ligne afin de retirer des choses qui n’étaient pas avérées. « Monsieur Guillemet, Nous vous confirmons bien la présence de 250 stadiers parisiens. Enquêter sur ce chiffre à travers un tweet ? Drôle de manière de travailler. Vous avez été rapide à annoncer de nombreuses choses que vous seul avez vu (barre de fer, nunchaku...) depuis la tribune de presse où vous étiez. Ferez-vous encore marche arrière comme vous avez déjà commencé à le faire en supprimant des éléments de vos articles une fois l'investigation menée ? Votre volonté de défendre à tout prix les lyonnais ne rend plus vos propos audibles », a riposté, via Twitter, le club de la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Il n’est toutefois pas certain que cela change quoi que ce soit à la décision que prendra d’ici une semaine la commission de discipline de la Fédération Française de Football qui ne pourra que constater l’image désastreuse donnée par les incidents de vendredi à Charléty, où l’on a vu des familles et des enfants être mêlées au comportement de supporters qui font la honte des clubs auxquels ils appartiennent. Du côté de l'OL on sait qu'une élimination sur tapie vert est possible et même probable.