OL : Un problème Moussa Dembélé à Lyon ?

C'est une évidence, l'Olympique Lyonnais va devoir sérieusement retoucher son effectif, les finances de l'OL ne permettant plus de gérer un effectif colossal. Et le cas Moussa Dembélé est en haut de la pile.

Au cœur du mercato d’hiver, alors que l’Olympique Lyonnais rêvait encore du titre de champion de France, Juninho avait validé le prêt avec option d’achat de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid où Diego Simeone cherchait un joueur complémentaire à Luis Suarez. Mais malgré la confiance du coach des Colchoneros, l’attaquant français ne trouvait pas sa place, avec en plus quelques soucis physiques. Et même si Dembélé a fini la saison avec un titre de champion d’Espagne, les dirigeants madrilènes n’ont pas levé l’option d’achat à 33 millions d’euros. Tandis que des rumeurs affirment que l’Atlético pourrait proposer un deal à Jean-Michel Aulas, mais avec un prix nettement plus faible, le cas de Moussa Dembélé pourrait devenir problématique. Tandis que Peter Bosz voudra retailler l’effectif lyonnais, l’attaquant de 24 ans sait qu’il doit retrouver du temps de jeu s’il ne veut pas voir sa carrière s’enliser.

Dembélé pas chaud pour revenir à Lyon

Pour Hervé Penot, il est évident que Juninho va devoir gérer au millimètre le cas de l’attaquant, qui n’est pas réellement décidé à revenir à Lyon, où il a encore deux ans de contrat. « L’Atlético de Madrid n’a pas levé l’option de 33ME et lui ne compte pas spécialement retrouver l’OL. L’international Espoirs devrait pouvoir trouver preneur mais il n’ira pas n’importe où. Pas certain qu’il accepte de rester une doublure de luxe comme en Espagne, où il n’a quasiment pas joué. Et son association avec Islam Slimani n’offre pas sur le papier toutes les garanties de complémentarité… », fait remarquer le journaliste de L’Equipe. En attendant de savoir ce que Peter Bosz attend de lui, Moussa Dembélé va devoir faire son retour à l’Olympique Lyonnais, que cela lui convienne ou pas.