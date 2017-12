OL : L'entraîneur invisible entre en jeu à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

A peine rentré d'Italie, l'Olympique Lyonnais part à Amiens, puis se rendra mardi à Montpellier, avant de rentrer à Lyon pour y préparer la réception de l'OM dans une semaine. Trois jours après cette rencontre décisive face à Marseille, les joueurs de Bruno Genesio se déplaceront cette fois à Toulouse, en milieu de semaine, afin de jouer la 19e et dernière journée de Ligue 1 en 2017. Autrement dit, les cadences vont être infernales, car avec ces trois matches en dehors du Groupama Stadium en l'espace de dix jours, l'Olympique Lyonnais n'aura pas énormément de temps pour poser ses bagages et s'entrainer durablement.

C'est pour cela que Bruno Genesio a demandé à ses joueurs d'avoir une attitude encore plus exemplaire et professionnel que d'habitude en dehors des terrains. C'est le prix à payer pour ne pas craquer dans ce sprint final très exigeant pour l'OL. « Les joueurs doivent être très exigeants avec l’entraînement invisible (nourriture, repos, sommeil, soins). Ils doivent être encore plus pros en dehors du centre d’entraînement où tout est fait pour qu’ils récupèrent au mieux », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui compte sur son groupe pour ne pas tout gâcher.