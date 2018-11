OL : L'ASSE se la joue petit poucet face au riche OL avant le derby

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Le derby entre l’OL et l’ASSE approche. Mais à deux jours du match, difficile d’établir clairement un favori pour cette rencontre.

Et pour cause, les deux équipes sont assez proches depuis le début de la saison. La preuve au classement, puisque les Gones devancent Saint-Etienne d’un point seulement. Néanmoins, Bernard Caïazzo préfère se la jouer en mode petit poucet face au riche club ennemi avant cette rencontre. Un discours qui fera sans doute rire Jean-Michel Aulas, même si tout n’est pas faux dans ce que dit le président du conseil de surveillance de l’ASSE.

« De gros matchs nous attendent d’ici Noël, à commencer par le derby. Avec un budget trois fois supérieur au nôtre, l’OL chez lui sera favori donc nous devons espérer un exploit mais c’est le mental qui fait la différence sur un derby. On me dit que l’OL va penser au match de Manchester City quatre jours après mais je suis sûr que les Lyonnais seront bien chauffés pour nous recevoir. Nous avons les joueurs pour créer l’exploit mais le plus important c’est de montrer un visage de l’ASSE, qui fasse honneur à nos supporters » a expliqué Bernard Caïazzo sur But Football Club. Un discours qui ressemble étrangement à ceux de Jean-Michel Aulas ou de Jacques-Henri Eyraud avant les matchs contre le PSG… Heureusement pour l’intérêt du derby, il n’y a pas (encore) un tel écart entre Lyon et Saint-Etienne.