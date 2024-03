OL ‍: L’argent coule à flot, John Textor adulé à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

D’abord méfiants, les supporters de l’OL ont été rassurés par John Textor grâce aux dernières décisions du propriétaire américain des Gones et notamment grâce à un mercato hivernal convaincant.

Le temps de la défiance à l’égard de John Textor semble enfin révolu à l’Olympique Lyonnais, où le propriétaire américain est doucement en train d’accroitre sa cote de popularité. Ce week-end, le patron d’Eagle Football a assisté aux matchs des U13 ainsi que des U17 de l’OL en compagnie de Pierre Sage ou encore de Laurent Prud’homme. Au-delà de cette petite opération de communication, ce sont surtout les actes de John Textor qui ont rassuré dans la capitale des Gaules. La restructuration du club avec les nominations de Pierre Sage, Laurent Prud’homme et David Friio a été convaincante, tout autant que le mercato hivernal.

Au mois de janvier, John Textor n’a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l’équipe en investissant près de 50 millions d’euros pour recruter Orban, Fofana, Mangala, Matic, Benrahma ou encore Adryelson et Lucas Perri. Nicolas Puydebois est définitivement convaincu puisque sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, l’ex-gardien rhodanien a évoqué un renouveau pour l’OL sous la houlette de John Textor. « Je pense que la donne est en train de changer concernant la cote de popularité de John Textor, du fait de ses bonnes dernières prises de décisions. Il a mis une direction en place avec Prud’homme, Friio, il a structuré le club » a évoqué l'ancien gardien des Gones, avant de poursuivre.

Nicolas Puydebois convaincu par John Textor

« Il a mis Pierre Sage, quelqu’un d’humble et de simple qui ressemble à l’OL dans l’état d’esprit. Il a mis de l’argent pour renforcer l’équipe au mercato, ce qui a permis d’instaurer un vrai renouveau au sein du club. Franchement, c’est du bonheur à voir aujourd’hui. Il y a un an et demi en arrière, on avait des doutes, des craintes, on ne savait pas où il voulait aller. Là, ça commence à être structuré et ses actes portent leurs fruits avec un renouveau de l’OL, de bons résultats et une nouvelle atmosphère » a analysé le consultant, ravi de la tournure des évènements en cette seconde partie de saison. Après une entame de championnat catastrophique, l’OL a réussi à redresser la barre, en partie grâce aux bonnes décisions de John Textor. De quoi envisager l’avenir plus sereinement, malgré les doutes émis à l’égard du propriétaire américain il y a encore quelques mois.