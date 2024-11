OL ‍: L'Arabie Saoudite peut aider Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain lors du marché des transferts, l'OL aura besoin de faire des ventes importantes. Et certains clubs veulent en profiter pour rafler la mise dans le dossier Rayan Cherki.

L'OL est dans une situation financière plus que bancale et devra faire des sacrifices l'hiver prochain, sous peine de descendre en Ligue 2... Quelques profils de qualité sont annoncés partants. C'est le cas de Maxence Caqueret, Gift Orban, Ernest Nuamah ou encore Rayan Cherki. Si le joueur rhodanien réalise une très belle saison jusque-là, il ne sera pas retenu par les Gones en cas de belle offre. Surtout que l'international français a récemment prolongé de deux années dans le Rhône, ce qui pourra permettre à l'OL d'en tirer un bon prix. Selon les derniers échos concernant le joueur, l'Olympique Lyonnais attend près de 30 millions d'euros pour lâcher Cherki. Un nouveau club en Premier League est d'ailleurs intéressé par son profil : Newcastle, qui appartient au fameux Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, le PIF.

Cherki, Newcastle veut tenter sa chance cet hiver lors du marché des transferts

L'OL reçoit un nouveau message de la DNCG ! https://t.co/pG2QpEaLYs — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2024

D'après les informations de INews.co, les Magpies ont en effet dressé une liste de joueurs à recruter cet hiver. Et le crack rhodanien en fait partie. Reste à savoir combien le club anglais pourrait donner à Lyon et si Cherki serait intéressé par la possibilité de signer à Newcastle. Mais tout porte à croire que son prix ne sera pas un problème. Outre Newcastle, Liverpool, le Bayer Leverkusen et le PSG rodent également autour de Rayan Cherki, qui ne manquera pas de choix pour continuer sa carrière s'il voulait quitter l'OL. A noter qu'un autre joueur de Ligue 1 est dans les petits papiers de Newcastle, puisque Jonathan David, qui sera en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours, est une affaire jugée séduisante par les pensionnaires de St James' Park.