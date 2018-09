OL : Kenny Tete déprime et parle d'un gros problème à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Titulaire avec les Pays-Bas ce jeudi soir en match amical face au Pérou, Kenny Tete a apprécié ce temps de jeu.

Car avec l’Olympique Lyonnais, le latéral droit a subi un énorme choc en ce début de saison. Annoncé en concurrence avec Léo Dubois, le Néerlandais a vu l’ancien nantais débuter la saison, avant que Bruno Genesio ne fasse finalement confiance à… Rafael. Le Brésilien, qui était censé être la victime de ce ménage à trois, a refusé de partir et a continué sur la lancée de sa belle fin de saison dernière. Résultat, l’ancien de Manchester United enchaine les matchs, et Tete se retrouve très loin du terrain. Déprimant pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam, comme il l’a confié dans la presse de son pays.

« Je me sens bien, c’est magnifique de pouvoir jouer. Ma situation à Lyon est compliquée. On ne communique pas beaucoup là-bas et cela ne que fait rendre les choses encore plus difficiles. J’espère pouvoir progresser aujourd’hui. J’ai vécu des moments très durs. Quand j’étais à l’Ajax je me donnais toujours à 100 %. Je ne peux pas en faire davantage, non ? », a lancé l’arrière droit qui est en train de se demander pourquoi l’OL l’a recruté il y a un an de cela, pour ne plus lui faire confiance après une saison d’intégration mitigée.