OL : Karsdorp à Lyon, Rome réclame 10 millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Défenseur international néerlandais de la Roma, Rick Karsdorp pourrait venir renforcer l'Olympique Lyonnais. Mais José Mourinho ne laissera pas partir son joueur pour rien.

Le nom de Rick Karsdorp circule du côté de Lyon depuis des semaines, et mi-décembre on affirmait même que l’Olympique de Marseille était également lancé dans ce dossier. Mais pour l’instant, le défenseur néerlandais de 27 ans est toujours un joueur de l’AS Rome alors qu’il ne reste plus que deux semaines dans ce marché hivernal des transferts 2023. Lié contractuellement jusqu’en 2025 avec l’actuel septième de Serie A, Rick Karsdorp n’a qu’un maigre temps de jeu cette saison sous les ordres du Special One, et ce dernier ne s’opposera pas à son départ pour rejoindre l’OL ou même pour signer ailleurs. Reste désormais à trouver un accord financier et ce lundi, le quotidien romain Il Messaggero évoque ce possible transfert du joueur néerlandais à l’Olympique Lyonnais.

Rick Karsdorp à Lyon, Rome négocie

📸 | Daniele De Rossi en Rick Karsdorp 🇳🇱 waren vandaag te gast in de #ASRoma Store op de via del Corso. Ze waren de eerste bezoekers van de nieuwe Experience Floor... pic.twitter.com/YOONO42r8n — AS Roma Dutch (@RomaDutch) March 27, 2018

Le média italien explique que les dirigeants de l’AS Rome ont accepté le principe d’un départ de Rick Karsdorp, et qu’ils ont demandé à Jean-Michel Aulas un chèque de 10 millions d’euros pour aller au bout de l’opération. Après le recrutement de Dejan Lovren, Laurent Blanc réclame toujours des renforts, et même si Rick Karsdorp n’est pas un ancien joueur de l’OL, son profil semble convaincre les décideurs lyonnais. John Textor a clairement prévenu qu'il était prêt à faire des efforts pour relancer une équipe lyonnaise chancelante, la signature du défenseur néerlandais pourrait être un bon signal, même si dans ce secteur l'Olympique Lyonnais doit faire du ménage, et cela ne semble pas simple. Jérôme Boateng, Damien Da Silva et d'autres ne semblent pas vouloir partir cet hiver et l'OL doit faire avec.