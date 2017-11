OL : Juninho valide le geste controversé de Fekir

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer les matchs contre le Pays de Galles et l’Allemagne, Nabil Fekir continue de faire parler de lui pour sa célébration provocatrice à Geoffroy-Guichard contre l’AS Saint-Etienne dans le derby (0-5). Tandis que beaucoup d’observateurs estiment que le capitaine de l’OL n’aurait pas dû faire ce geste, une légende du club rhodanien a volé à son secours. Il s’agit ni plus ni moins de Juninho, qui a indiqué dans les colonnes de L’Equipe que le geste de Nabil Fekir ne l’avait pas choqué. Logique, quand on se souvient que le Brésilien a déjà célébré un but de cette manière…

« Son geste n’est pas prémédité. C’est juste une joie énorme. Quand une équipe gagne, les joueurs ont le droit de rigoler. C’est le jeu. Fekir n’insulte personne. Moi-même, j’ai déjà enlevé mon maillot après un but contre Saint-Etienne, j’étais tout simplement trop content. Je savais que j’allais prendre un jaune. Je me souviens qu’un jour, au Parc des Princes, j’avais été insulté tout le match dès que je touchais le ballon et sur chaque coup franc, chaque corner…. A la fin de la rencontre, j’avais marqué un but de la tête. Et pour le célébrer, j’avais mis le doigt devant ma bouche pour dire aux supporters parisiens de se taire. Un joueur doit pouvoir répondre aux supporters, tant que ça reste dans les limites » a lancé l’ancien capitaine de l’OL, qui demande donc que Nabil Fekir soit épargné par les critiques après son geste controversé devant les supporters de l’AS Saint-Etienne.