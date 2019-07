OL : Juninho et Sylvinho au pouvoir, Maurice règle ses comptes

Dans : OL, Mercato.

Plutôt discret sur la scène médiatique, Florian Maurice a tenu à faire une mise au point vendredi.

Le directeur de la cellule de recrutement a en effet profité de la présentation de Joachim Andersen pour un évoquer certaines rumeurs. Depuis quelques semaines, il se murmure que les arrivées de l’entraîneur Sylvinho et du directeur sportif Juninho auraient diminué son pouvoir à l’Olympique Lyonnais. C’est pourquoi l’ancien attaquant s’interrogerait sur son rôle et son avenir. Un bruit de couloir subtilement démenti après la signature du défenseur central danois.

« Je suis très satisfait de la venue de Joachim Andersen. Mais il fallait qu’elle soit validée. Je le dis parce qu’on travaille en collaboration avec Juni depuis le début et ça se passe vraiment très, très bien, a insisté Maurice. J’ai proposé Joachim à Sylvio et Juni en même temps et on m’a tout de suite dit : "Vas-y, fonce." C’est une bonne chose. Sur tous les dossiers, aujourd’hui, on est complètement en phase. » Difficile d’être plus clair.