OL : Juninho doit copier Florian Maurice au mercato

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais devrait être particulièrement actif sur le marché des transferts cet été afin de compenser les départs de certains cadres.

Memphis Depay a d’ores et déjà fait ses valises et pourrait être suivi par Thiago Mendes ou encore Houssem Aouar. En toute logique, l’OL sera donc très actif au mercato et cela a déjà commencé avec les recrutements d’Henrique Silva (Vasco de Gama) ou encore de Damien Da Silva (Rennes). Qui seront les suivants ? Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou a évoqué le mercato de l’Olympique Lyonnais. Le consultant de Canal + et ancien attaquant de l’OL invite notamment Juninho à faire du Florian Maurice, qui avait la très bonne habitude d’anticiper chaque mouvement et de boucler parfois des recrues six mois avant l’ouverture du mercato estival. L'exemple à suivre de l'ancien recruteur en chef, voilà qui va faire jaser à Lyon, où Jean-Michel Aulas a très rudement critiqué l’actuel directeur sportif du Stade Rennais au moment de son départ.

« Un bon recrutement doit être anticipé, côté départs et arrivées. J’espère que ça a été fait, car les carences de l’OL, on les connaît depuis très longtemps. Flo Maurice recrutait des joueurs dès janvier pour la saison prochaine. Un transfert sur l’opportunité du jour, c’est un manque de travail selon moi, un manque de concertation entre les différents acteurs du club. Il faut arrêter de regarder le joueur de qualité, mais plus se pencher sur sa mentalité, recruter des guerriers, des leaders dans leurs clubs précédents pour avoir des vrais joueurs de club. L’OL doit retrouver un esprit club. À l’époque, tout le monde avait les mêmes valeurs, du joueur à l’intendant, de la cuisinière à l’employé de bureau » a lancé Sidney Govou, pour qui Juninho doit enfin parvenir à mettre tout le monde d’accord en période de mercato. Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment.