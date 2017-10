OL : Juninho, c'est d'accord, il n'y a pas de problèmes, mais c'est compliqué...

Dans : OL, Mercato.

Évoqué depuis plusieurs mois par Jean-Michel Aulas du côté de l'Olympique Lyonnais, le retour de Juninho en tant que directeur sportif est toujours d’actualité.

À Lyon, le cas Juninho est devenu un véritable serpent de mer depuis la fin de la saison dernière. Malgré la présence de Gérard Houllier et de Bernard Lacombe, tous les deux conseillers du président, Jean-Michel Aulas rêve de faire revenir l'ancienne star brésilienne à l'OL pour qu'il dirige le secteur sportif. Sauf que le dossier traîne dans les grandes longueurs et semblait même être au point mort ces derniers temps à cause d'un désaccord. Mais ce n'est pas du tout le cas selon le président lyonnais, qui pense que le retour de Juninho est toujours en bonne voie.

« Nous sommes d’accord sur les modalités, mais Juninho est quelqu’un qui a un certain nombre de choses personnelles à régler. On est toujours en contact. Il va venir pour récupérer son diplôme obtenu à l’UEFA. Il va venir nous voir. Un certain nombre de sujets sont en discussion. Cela n’a rien à voir avec l’argent. C’est familial. Je suis confiant. Il n’y a pas de contradiction. Il viendrait pour s’occuper de l’aspect sportif. Pour aider dans la constitution d’une grande équipe. On discute sur une académie au Brésil. On a regardé un certain nombre de candidatures de brésiliens. Il n’a pour le moment pas signé, mais il ne faut pas dire que c’est parce qu’il y a des problèmes. C’est compliqué de faire revenir quelqu’un comme Juninho à Lyon », a lancé, sur les ondes de RMC, JMA, qui s'arme donc de patience dans ce dossier. Mais le temps commence à presser sachant que le mercato hivernal arrive déjà à grands pas...