OL ‍: Jour de gloire pour la trouvaille de John Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Totalement inconnu à son arrivée, Jake O'Brien continue de franchir les paliers et se retrouve désormais appelé en équipe nationale. Une belle récompense pour la trouvaille lyonnaise de John Textor.

Arrivé à la tête de l’Olympique Lyonnais en provoquant beaucoup de méfiance, John Textor est en train d’inverser la tendance. Ses décisions commencent à avoir du sens dans la reconstruction du club lyonnais, et son engagement financier au mercato a tout de suite payé. Mais avant d’avoir les mains libres et de pouvoir faire venir des joueurs à la pelle comme l’hiver dernier, le propriétaire américain a fait marcher son réseau pour tenter quelques coups. Et qui aurait pu parier sur la réussite de Jake O’Brien, lorsqu’il est arrivé à l’OL en provenance de Molenbeek en D2 belge, après sans savoir réussi à disputer la moindre minute avec Crystal Palace les années précédentes ?

Laurent Blanc sans pitié avec lui

𝗠𝗡𝗧 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🇮🇪



John O'Shea names a 26-man squad for 🇧🇪 &🇨🇭



▪️ Szmodics in

▪️ First call-ups for O'Brien & Azaz

▪️ Coleman, Brady, Obafemi & O'Dowda return



Exciting squad for our March double-header 💚



23/03 | 🇮🇪🆚🇧🇪

26/03 | 🇮🇪🆚🇨🇭 pic.twitter.com/ftkGCywyiw — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) March 14, 2024

Absolument personne d’autant plus que Laurent Blanc avait émis de gros doutes sur les capacités de l’Irlandais à apporter à son équipe, ne le faisant pas jouer une seule minute. Mais le natif de Cork n’a jamais lâché l’affaire, et il enchaine désormais les titularisations, au point d’être le deuxième meilleur buteur de l’OL cette saison, alors qu’il est défenseur central bien évidemment. « Je pense que personne ne savait qui j’étais quand je suis arrivé cet été. Et peut-être même que les entraineurs ne savaient pas quel type de joueur j’étais. Mais j’avais confiance en moi », a récemment livré l’Irlandais au sujet de ses premiers pas en Ligue 1. Des performances qui ont fini par taper dans l’oeil du sélectionneur du Trèfle John O’Shea, qui a décidé de l’appeler pour les deux prochains matchs, dont celui de gala face à la Belgique, où il a fait ses grands débuts à haut niveau. Il pourra y affronter un autre lyonnais en la personne d’Orel Mangala, qui a rejoint les Diables Rouges. Une belle récompense pour O’Brien, dont la sélection n’est pas qualifiée pour l’Euro, mais qui pourrait prendre ses marques pour l’avenir.