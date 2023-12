OL ‍: Jorge Sampaoli tout proche de signer à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage a redonné un semblant de vie à l'équipe lyonnaise, même si l'OL est tombé à Lens. Cependant, la venue de Jorge Sampaoli se profile désormais très sérieusement.

Nommé dans l'urgence après le limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage n'a pas fait de miracle avec l'Olympique Lyonnais dans le Nord, mais le technicien français a visiblement réussi à remotiver des joueurs soudainement réveillés. Il n'empêche, son maintien au poste d'entraîneur du club de John Textor n'est pas du tout évidemment si l'on en croit L'Equipe. Au lendemain de la nouvelle défaite (3-2) d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à Bollaert, Vincent Duluc affirme que David Friio négocie directement avec Jorge Sampaoli.

Nonobstant les dénégations de John Textor, qui la semaine passée avait fermement nié des discussions avec l'ancien coach de l'OM, révélées par un journaliste italien,, le nouveau directeur sportif de l'OL, a bien renoué le dialogue avec celui qu'il connaît particulièrement bien. Et l'entraîneur argentin, qui s'entend parfaitement avec Juninho, aurait même déjà commencé son travail après avoir été contacté par David Friio ces derniers jours.

Sampaoli visionne déjà les matchs de l'OL

Absurdly untrue. I have never contacted any coach as a replacement for Fabio. I remain very supportive of Fabio. https://t.co/USSA6FKurI — John Textor (@_JohnTextor_) November 22, 2023

Agé de 63 ans, et libre depuis son départ de Flamengo le 28 septembre dernier, Jorge Sampaoli visionne actuellement la totalité des matchs de l'Olympique Lyonnais, ce qui ne doit pas être chose facile. Le but de ces séances vidéos est de voir de quelle manière il peut envisager son probable futur poste et les axes de progression, qui ne manquent pas. Sur le banc de l'Olympique de Marseille entre mars 2021 et juillet 2022, Sampaoli avait plutôt connu la réussite, puisqu'il avait qualifié l'OM pour la Ligue des champions. Mais il avait finalement décidé de claquer la porte, estimant que Pablo Longoria ne répondait pas à ses demandes en matière de mercato.

L'Argentin a donc un caractère bien trempé, mais il a surtout l'avantage de bien connaître le Championnat de France. Pour l'instant, Sampaoli n'a pas encore donné définitivement son feu vert à John Textor, mais il se pourrait que les choses s'accélèrent. Surtout si Lyon tombe mercredi au Vélodrome contre l'OM. L'avenir de Pierre Sage comme entraîneur de l'OL ressemble donc plus à un CDD qu'à un CDI, même si actuellement il ne faut jurer de rien du côté de Lyon.