OL : Jordan Ferri parlera mercato à Lyon, mais pas maintenant

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jordan Ferri ayant participé à la conférence de presse d'avant-match ce mercredi en Italie, on peut penser qu'il sera titulaire jeudi en Europa League contre l'Atalanta. Une situation assez rare pour Ferri, pas souvent retenu dans le onze départ par Bruno Genesio cette saison. De quoi évidemment relancer les supputations sur l'avenir à l'Olympique Lyonnais d'un joueur dont il s'était dit cet été qu'il allait partir.

Face aux médias, Jordan Ferri a forcément répondu à une question sur ce sujet. Et il a reconnu honnêtement que l'heure d'une décision arrivait. « Cette année, c’est un peu plus compliqué pour moi mais j’essaie de répondre présent quand le coach fait appel à moi. Je dois aider l’équipe du mieux que je peux. J’aime cette équipe, j’aime ce club. Tant que je serais au club, je donnerais tout pour l’OL et les supporters. Je ne me pose pas de questions sur mon avenir. Je veux juste bien finir l’année. Les questions, je me les poserai tranquillement à la trêve », a confié le milieu de terrain, dont le nom avait été évoqué récemment en Turquie. On en saura probablement plus lors du mercato d'hiver, même si Jordan Ferri est lié jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais.