OL ‍: John Textor stoppe le délire, Anthony Martial ne viendra pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir été très actif cet hiver, l’OL devrait poursuivre en ce sens l’été prochain avec de nouveaux ajustements dans le but de renforcer l’équipe et de retrouver les places européennes. Dans cette optique, le nom d’Anthony Martial est évoqué.

Au mois de janvier, John Textor a injecté du cash à l’Olympique Lyonnais afin de renforcer l’équipe de Pierre Sage et il n’a pas fait semblant avec les transferts de Gift Orban, Malick Fofana, Orel Mangala, Nemanja Matic ou encore Saïd Benrahma. L’été prochain, le patron des Gones a bien l’intention de poursuivre en ce sens, à condition bien sûr d’être épargné par les sanctions de la DNCG. Le secteur offensif semble bien fourni avec Alexandre Lacazette et sa doublure Gift Orban et pourtant, c’est à ce poste que de potentiels renforts sont évoqués. En Angleterre, le nom d’Anthony Martial a notamment été associé à son club formateur.

En fin de contrat avec Manchester United, l’ancien attaquant de l’OL et de l’AS Monaco pourrait revenir dans le Rhône. Une rumeur balayée par le site Jeunes Footeux, qui affirme que John Textor n’a pas voulu donner suite à ce dossier et a refusé le retour de l’international français de 28 ans. Pas convaincu par les dernières saisons d’Anthony Martial chez les Red Devils, l’état-major de l’OL ne semble pas enclin à tenter un tel pari avec un joueur au salaire si important. Il faut dire que Lyon ne doit pas faire n’importe quoi avec sa masse salariale, car l’enquête de L’Equipe sur les salaires des joueurs de Ligue 1 la semaine passée a démontré que certaines folies avaient été faites dans la capitale des Gaules avec des joueurs tels que Lacazette, Tolisso ou encore Lovren et Matic. Pour John Textor, il est donc crucial de se renforcer mais en maîtrisant sa masse salariale et la potentielle signature d’Anthony Martial ne rentrait visiblement pas dans ce cadre.