OL ‍: John Textor lâche 32 millions d'euros, deux joueurs signent ‍!

Par Corentin Facy

Recrutés l’hiver dernier sous forme de prêts payants avec option d’achat, Orel Mangala et Saïd Benrahma vont définitivement signer en faveur de l’OL. John Textor va devoir signer deux beaux chèques.

Au mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a considérablement renforcé son effectif avec sept recrues lors du mercato. Pour certains joueurs, le club rhodanien a misé sur des prêts payants avec option d’achat, un moyen astucieux de contourner les règles de la DNCG, très attentive aux comptes de l’OL depuis le rachat du club par John Textor. Orel Mangala et Saïd Benrahma ont ainsi été recrutés sous forme de prêt. Pour le milieu de terrain belge de Nottingham Forrest, un prêt payant à 12 millions d’euros avec une option d’achat à 17,5 millions d’euros a été conclu tandis que pour Saïd Benrahma, il s’agit d’un prêt payant à 5 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 15 millions d’euros.

D’après les informations de L’Equipe, l’avenir de ces deux joueurs ne fait plus aucun doute puisque les options d’achats vont être levées, ce qui va entrainer une dépense totale de 32 millions d’euros supplémentaires pour l’OL. Bien que Lyonnais depuis le mois de janvier, Orel Mangala et Saïd Benrahma vont donc devenir les premières recrues du club rhodanien lors de ce mercato estival. Ces dépenses vont néanmoins s’ajouter au mercato estival et seront donc prises en compte par la DNCG, qui restera très attentive aux mouvements de l’OL dans les semaines à venir. Comme tous les clubs français, Lyon devra d’ailleurs passer devant le gendarme financier du football français. A moins d’une très mauvaise surprise, le 6e de Ligue 1 ne devrait pas voir sa masse salariale ni ses indemnités de transfert être encadrées, après avoir subi ce sort il y a tout juste un an. John Textor avait apporté les garanties financières nécessaires par la suite, ce qui avait permis à l’OL d’avoir les mains libres lors du mercato hivernal.

Les priorités de l'Olympique Lyonnais pour le mercato à venir ont d'ailleurs été dévoilées récemment. Le club rhodanien vise une recrue de poids en défense centrale, où un profil de joueur à l'aise techniquement pour relancer est souhaité par Pierre Sage. Le milieu de terrain devrait également faire l'objet d'un petit chantier avec l'idée pour Lyon de recruter un numéro six pour préparer la suite de Matic et un milieu relayeur en cas de départ de Tolisso et/ou de Caqueret. En attaque, peu de mouvements sont à prévoir, sauf en cas de départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite ou de Gift Orban, très décevant pour ses six premiers mois dans la capitale des Gaules.