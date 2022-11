OL : John Textor débute avec une recrue du Brésil

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Les choses commencent sérieusement à bouger du côté de l'OL. En attendant l'officialisation de la vente du club rhodanien à John Textor, le milliardaire américain est en train de monter son conseil d'administration avec ses proches.

La vente de l'OL n'est plus qu'une question de jour. Après plusieurs semaines d'imbroglio, John Textor est finalement disposé à racheter Lyon. Une aubaine pour le club 7 fois champion de France qui piétine en Ligue 1 depuis l'année dernière et qui, plongé à une décevante huitième place en championnat, s'éloigne des places européennes. Il ne reste plus que des documents venant de la Premier League pour que le propriétaire de Crystal Palace rachète le club rhodanien. Au lieu de patienter sagement, John Textor s'active et commence la révolution lyonnaise. L'homme d'affaires est en train de monter le nouveau conseil d'administration des Gones avec la présence des dirigeants proches de son entourage.

John Textor invite le président de Botafogo à siéger au CA de l'OL

Sur le plateau de la chaîne Camisa 7, Carlos Augusto Montenegro a confié que l'actuel président de Botafogo, club appartenant à 90% à John Textor, allait faire partie du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. « Il fera partie de ceux qui auront deux ou trois rendez-vous par an en France » a confié l'ancien dirigeant brésilien, notamment passé par Botafogo. Ainsi, Durcesio Mello, président des Alvinegro, obtiendra tout comme Jean-Michel Aulas, une place au prestigieux nouveau conseil d'administration de l'OL. Si rien n'a été encore officialisé, Jason Wong patron des Eagles et Thierry Dailly, président du Racing de Molenbeek, un autre club détenu par John Textor, pourraient également faire partie de ce conseil d'administration. Les supporters lyonnais ont probablement hâte de voir dans quelle direction va aller le club qui est progressivement en chute libre depuis quelques années. L'objectif coupe d'Europe est bel et bien lancé à l'OL.