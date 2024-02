OL ‍: John Textor adulé, son risque XXL est payant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lors du mercato hivernal, John Textor a pris un très gros risque en dépensant massivement et en chamboulant l’effectif de l’OL avec sept arrivées. Une stratégie payante de la part du boss américain de Lyon.

Dans la zone rouge il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a pris de très gros risques lors du mercato hivernal en bouclant sept arrivées dont certaines ont dépassé la dizaine de millions d’euros aux Gones. Au total, Saïd Benrahma, Orel Mangala, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana, Lucas Perri et Adryelson ont rejoint la capitale des Gaules. Il ne fallait pas se manquer pour l’état-major de l’OL car avec de tels investissements, le maintien n’était pas une option mais bien une question de survie. Le pari risqué de John Textor s’est avéré payant puisque le mercato additionné à l’effet Pierre Sage ont relancé l’OL, désormais 10e de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. La stratégie de l’homme d’affaires américain a été bonne et il faut le saluer selon Luis Fernandez, lequel a applaudit le patron lyonnais dans une interview accordée au site Olympique & Lyonnais.

« En tant qu’entraîneur ou dirigeant, quand une situation est un peu néfaste, critique, on doit essayer de trouver des solutions, de changer. Quand on décide de changer, il faut tout de suite qu’il y ait une réaction positive. Si on change et que c’est négatif, on s’est trompé. Quand on voit l’OL ce jour, il ne peut y avoir qu’une réaction positive avec ces changements effectués durant le mercato. Il y a les arrivées qui sont bonnes, bien intégrées et ça redonne une certaine confiance à tout le groupe. En tant qu’ancien entraîneur, quand je vois les changements dans un mercato, il ne faut pas se tromper et pour le moment, c’est le cas à l’OL et c’est bien pour eux » a réagi le consultant de BeIn Sports, qui estime que les changements effectués par l’état-major de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal ont permis à l’équipe de se relancer et de retrouver un niveau plus conforme au standing du club rhodanien. Et cela est logiquement à mettre au crédit de John Textor ainsi que de Matthieu Louis-Jean ou encore de David Frio et de Pierre Sage.