OL : Jean Lucas, le tube de l'été au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

C’est un peu le Brésil cet été à Lyon, avec les arrivées de Juninho et Sylvinho à la tête du secteur sportif.

Le recrutement est particulièrement axé sur les joueurs brésiliens ou évoluant au pays du football roi, et cette dernière piste le démontre. Selon le journaliste Venê Casagrande, l’Olympique Lyonnais a activé ses réseaux et cherche désormais à recruter Jean Lucas. En dépit de son nom très francophone, ce milieu de terrain de 20 ans est bien évidemment brésilien. Il a explosé cette année lors de son prêt à Santos, se faisant remarquer par son travail défensif et son utilisation du ballon qui lui permet de porter le danger.

Jean Lucas appartient à Flamengo, qui détient 80 % de ses droits. Le club de Rio de Janeiro cherche à récupérer 6 ME avec la vente de celui qui avait découvert dès 2018 la Copa Libertadores, et en avait profité pour prolonger son contrat jusqu’en 2021. A cette prolongation, avait alors été assortie une clause libératoire à hauteur de 30 ME, qui ne devrait clairement pas être atteinte en cas de transfert cet été, puisque Flamengo envisage une vente rapide afin de se renforcer sur le plan des arrivées.